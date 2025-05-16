Geçtiğimiz sezon U19 takımı için transfer edilen, ancak kısa sürede A takımın değişilmez ismi olan Dennis, bu sezon 29 maçta 2466 dakika süre aldı ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

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Ayrıca Augsburg ve Mainz 05 de genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Dennis’in menajerine çok sayıda ön görüşme ve teklif hazırlığı olduğu bildirildi.

Sport Republic, Yüksek Bonservis Geliri Hedefliyor

Göztepe'nin sahibi olan Sport Republic, bir diğer gözde yıldızı Romulo için 15 milyon Euro’nun altını düşünmezken,

Anthony Dennis için de "hatırı sayılır" bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.

Henüz resmi rakam paylaşılmasa da taliplerin Dennis için önemli bedelleri gözden çıkarabileceği ifade ediliyor.

Avrupa Hedefi Sürerken, Göztepe Transferde Vitrine Çıkıyor

Göztepe, bu hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Hedef, Avrupa kupaları için matematiksel şansı korumak ve genç yıldızlarını Avrupa vitrinine taşımak.

Kulüp, hem sahadaki başarıyı hem de transfer geliri potansiyelini artırmayı amaçlıyor.