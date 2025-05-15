Her ne kadar FIBA Avrupa Kupası'na davet alabilme ihtimali olsa da, sponsor ve bütçe belirsizliği, Karşıyaka'nın yeni sezondaki Avrupa hedeflerini olumsuz etkiliyor. Kulübün potadaki geleceği, ligdeki diğer takımların ve FIBA'nın kararlarıyla birlikte kulübün bütçesinin şekillenmesiyle belli olacak. 2010'dan bu yana 15 yıl aralıksız Avrupa kupalarında mücadele eden Karşıyaka, 2013'te Challenge Cup, 2021'de ise Şampiyonlar Ligi'nde 2 final oynamıştı. Ayrıca 2015 yılında EuroLeague'de yer almıştı. Bu yıl Karşıyaka, Avrupa'dan uzak kalma ihtimaliyle karşı karşıya.

Muhsin Yaşar, Galatasaray’a Transfer Oluyor

Karşıyaka'da bu sezon parlayan isimlerden biri olan Muhsin Yaşar, yeni sezon öncesi Galatasaray ile söz kestiği iddialarıyla gündeme geldi. Sezon başında Karşıyaka'ya katılan ve kulüpteki sponsor krizine rağmen takımda kalan Muhsin Yaşar, ligde kalmada önemli rol oynamıştı. Ancak, takımının başarısına büyük katkı sağlayan milli pivotun, Galatasaray ile anlaşması Karşıyaka'yı zorlu bir döneme sokacak gibi görünüyor.

Karşıyaka'nın Yeni Sezonu İçin Belirsizlik Devam Ediyor

Karşıyaka'nın Avrupa'daki geleceği, bütçe ve sponsor anlaşmalarının yanı sıra, FIBA'nın kararlarıyla şekillenecek. Muhsin Yaşar'ın Galatasaray'a transferi ise Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi planlarını etkileyebilir. Kulübün önündeki bu belirsizlik, hem takım içindeki dengeyi hem de potadaki yerini sorgulayan büyük bir soru işareti yaratıyor.