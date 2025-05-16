Bursa Tofaş Spor Salonu’nda saat 13.00’te başlayacak mücadele, yeşil-kırmızılılar için formalite niteliğinde olsa da prestij açısından önem taşıyor. Ligde kalmayı geçen hafta garantileyen Karşıyaka, hafta içi erteleme maçında Anadolu Efes'e 103-80 yenilmişti.

Karşıyaka’da 3 Eksik Birden

Karşıyaka'da bu önemli mücadele öncesi sakatlıklar teknik ekibi zorluyor.

Takımda Thomas Akyazılı, Anthony Gallinat ve Ergi Tırpancı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Özellikle skorer Gallinat’ın yokluğu, hücum gücünü ciddi şekilde etkileyecek.

Play-In Umudu Zayıf: 11 Galibiyetle Yetinildi

Pınar Karşıyaka, 29 maçta sadece 11 galibiyet alarak sezonu büyük hayal kırıklığıyla geçirdi. Play-In'e kalabilmek için hem kendi maçını farklı kazanması hem de diğer takımların üst üste kayıplar yaşaması gerekiyor. Ancak bu senaryo oldukça düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Tofaş Play-Off’u Garantiledi, Saha Avantajı Peşinde

Ev sahibi Tofaş cephesinde ise motivasyon oldukça yüksek. Bursa ekibi 29 maçta 18 galibiyet alarak ligi ilk dörtte bitirmeyi garantiledi.

Bu da play-off ilk turunda saha avantajı anlamına geliyor. Koç Orhun Ene yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Tofaş, Karşıyaka karşısında sezonu moralli kapatmak istiyor.

Maç Öncesi Öne Çıkan Notlar:

Salon: Tofaş Spor Salonu – Bursa

Başlama saati: 19 Mayıs Pazar – 13.00

Yayın bilgisi: (Güncel yayıncı bilgisi eklenebilir)

Karşıyaka: 11 galibiyet – 18 mağlubiyet

Tofaş: 18 galibiyet – 11 mağlubiyet

Teknik Yorum: "Zor bir sezondu"

Sezon boyunca yaşanan kadro istikrarsızlıkları, sakatlıklar ve beklenmeyen mağlubiyetler, Karşıyaka’yı bu sezon Play-Off yarışının dışına itti. Teknik ekip, “Bu sezonu geride bırakıp yeniden yapılanma sürecine odaklanacağız. Taraftarımıza layık bir Karşıyaka için çalışacağız” açıklamalarında bulunmuştu.