Göztepe, Onursal Başkan Mehmet Sepil’in liderliğinde, Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic ile birlikte Süper Lig’e çıkmayı başardı. Geçen sezon 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Göz-Göz, Süper Lig’de mücadele etmek için 100. yılına adım attı.

Ancak sadece futbolla değil, amatör şubeleriyle de önemli başarılar elde etti. Voleybol ve basketbol şubeleri, 20 yıl sonra şampiyonluk yaşayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Voleybol Takımından Tarihi Yükseliş: Sultanlar Ligi’ne Yükseldiler

Mart ayında Kadınlar Voleybol 1. Ligi şampiyonu olarak Sultanlar Ligi’ne yükselen Göztepe, voleybol branşında 20 yıl sonra kazandığı bu başarı ile büyük bir sevinç yaşadı.

Basketbol Takımı 20 Yıl Sonra Şampiyon!

Basketbol 2. Ligi Final Grubu’nda Uşak Basketbol’u 70-59 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Göztepe, Türkiye Basketbol Ligi’ne çıkmayı garantiledi. Bornova Altındağ Spor Salonu’nu dolduran taraftarların coşkusuyla şampiyonluğunu kutlayan basketbolcular, futbol takımının da desteğiyle büyük bir kutlama gerçekleştirdi.

Göztepe'nin 100. Yıl Kutlamaları 3 Kupa ile Tamamlanacak

Göztepe, 14 Haziran’da düzenleyeceği 100. yıl kutlamaları öncesi şampiyonlukları ile zirveye ulaşmış olacak. Futbol takımı, Ege Üniversitesi Daçka ile oynayacağı maçta şampiyonluk hedefini tamamlayacak ve kulüp tarihinin en anlamlı kutlamalarından birini gerçekleştirecek.