Jose Mourinho, fazla pozisyon üretememekte rakibin hakkını teslim ettiğini söyledi. Göztepe’nin çok iyi bir savunma yaptığını dile getiren Portekizli, “Burada rakibin hakkını vermek gerekiyor. Fazla pozisyon üretemedik diye eleştiri vardı ama biz bir duvara karşı oynadık. Göztepe duvar gibi savunma yaptı. Savunma oyuncuları 1.91, 1.90, 1.89 boyunda. Orta saha oyuncuları çok fazla koşuyor. İkili mücadelelerde ısırarak oynadılar. Onlara karşı oynamak zordu. Top havada olduğu için oyunda baskı yapamadık. Rakip bu şekilde uzun top oynuyor. Biz nasıl baskı yapabiliriz ki. Bu tarz maçlar istemeyeceğimiz oyun tarzı. Her teknik adamın farklı fikirleri vardır. Göztepe’ye saygı duyuyorum, 1 puanı hak ettiler. Son dakikada penaltıyı atsaydık, kazanacaktık. Bu sonuçtan dolayı mutlu değilim” dedi.

JOSE MOURINHO: DUVARI AŞAMADIK

Göztepe’yi iyi analiz ettiğini de sözlerine ekleyen Mourinho, “Göztepe’yi çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Onları geçen seneden beri analiz ediyorum. Göztepe’den oyuncu ayrılsa bile aynı oyuncu profili alıyorlar. Geriden oyun kurmak kolaydı çünkü rakip baskı yapmıyordu. Bizim için zor olan duvarı aşmaktı” diye konuştu.

Mourinho, kadroya alınmayan stoper Çağlar’ın ise fiziksel olarak sorun yaşadığını, bu yüzden kadroya dahil olmadığını sözlerine ekledi.

STANIMIR STOILOV: RAKİBE GOL FIRSATI VERMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise maçın iki takım adına da zorlu geçtiğini dile getirdi. Fiziksel mücadeleye dayalı bir maçın olduğunu anlatan Bulgar teknik adam, “Biz iki net fırsat yakaladık. Rakibimize de kalemize yakın durumlarda gol fırsatı vermedik. Fenerbahçe son dakikada penaltı kaçırdı. Ancak biz hücumda daha özgüvenli olmalıyız. Ön bölgedeki oyuncularımız fiziksel ve psikolojik olarak gelişmeli. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz” dedi.

‘HÜCUMDA DAHA ÇOK GELİŞMELİYİZ’

Takımın hücumdaki potansiyelini artırmaları gerektiğini belirten Stoilov, “Savunma anlamında bugün iyiydik, son iki maçta da iyiydik ancak önde de fırsatları değerlendirmeliyiz. En yüksek potansiyelimize henüz ulaşmadık. Savunma anlamında iyi iş çıkardık. Fenerbahçe’nin etkili oyuncuları var, onlara karşı çok iyi savunma yaptık. Orta sahalarımızla, santrforlarımızla takım halinde savunmayı gerçekleştirdik ama hücumda daha iyi olmalıyız. Penaltı kurtaran Lis konusunda analiz yapmak için çok erken. Lis iyi işler çıkardı. Ancak geçen sezona baktığımız da o bile gösterdiği performanstan memnun değildir. Bütün oyuncular sürekli gelişmeli. Bu konuda yapılacak iyi analizler olduğunu düşünüyorum” cümlelerini kullandı.