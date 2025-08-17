Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yangının batı çevre yolu tarafında kontrol altına alındığı ve yerleşim bölgelerinde herhangi bir tehlikenin bulunmadığı bildirildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, “Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangının kontrol altına alınması için fedakârca mücadele eden ekiplerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

Altıeylül ilçemiz Gaziosmanpaşa mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde çıkan yangına; İtfaiye ekiplerimiz ivedilikle müdahale etmiş ve yangının batı çevre yolu tarafı kontrol altına alınmıştır. Yerleşim bölgelerinde tehlike bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir.… pic.twitter.com/WKHPsYwpvu — Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (@balikesirbld) August 16, 2025