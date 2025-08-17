2025 günü gerçekleştirdiği çalışmalarda, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu.

Yapılan kimlik sorgulamasında, şahsın daha önce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise 2,76 gram metamfetamin ele geçirildi.

M.B. (Kayseri-1988) isimli şahıs hakkında ayrıca “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan da adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.