Açıklamada, “Bugün, 17 Ağustos Depremi’nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; yakınlarına sabırlar diliyoruz” denildi.

🕯️ 17 Ağustos 1999

