Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye’nin hafızasına kazınan en büyük felaketlerden biri… 17 binden fazla canımızı yitirdiğimiz, milyonların hayatının değiştiği o kara geceyi unutmadık, unutmayacağız” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, “Bugün, 17 Ağustos Depremi’nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; yakınlarına sabırlar diliyoruz” denildi.
