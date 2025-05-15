Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İki sezondur formamızı giyen ve bu yıl yaşadığımız şampiyonlukta pay sahibi olan Hasan Çelik’e, kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.”

25 yaşındaki futbolcu, Aliağa formasıyla 30 resmi maça çıkarken toplam 6 gol kaydetti.

Şampiyon Kadroda Yaprak Dökümü

2023-2024 sezonunu yenilgisiz tamamlayarak dikkat çeken Aliağa Futbol’da, 2. Lig hazırlıkları kapsamında kadro yapılanmasında önemli adımlar atılıyor. Birçok oyuncuyla yollar ayrılırken, yönetimin teknik heyetle birlikte yeni transfer stratejileri üzerinde çalıştığı öğrenildi.