Kupayı Galatasaray’ın kazanmasıyla birlikte, Süper Lig’i 5. sırada bitiren takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı doğdu. Ancak Göztepe, ligin bitimine 3 hafta kala bu sıranın 4 puan gerisinde kaldı.

Göztepe, 47 puanla 7. sırada yer alırken, 6. sıradaki Eyüpspor’un 1 puan, Avrupa hattındaki 5. sıradaki Başakşehir’in 4 puan gerisinde bulunuyor. Eyüpspor’un ise maç fazlası bulunuyor (2 maç kaldı).

Zorlu Fikstür Göztepe’yi Bekliyor

Sarı-kırmızılı ekip kalan 3 maçında:

Çaykur Rizespor (Deplasman)

Galatasaray (İç saha)

Kasımpaşa (Deplasman)

ile karşılaşacak.

Matematiksel olarak Avrupa şansı devam eden Göztepe’nin, bu hedefe ulaşabilmesi için:

Kalan 3 maçını kazanması,

Başakşehir’in ise en az 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşaması gerekiyor.

İkili averajda Göztepe ile Başakşehir eşit durumda. Ancak genel averajda Göztepe önde.

Galatasaray’ın Kupayı Alması Göztepe’ye Yaramadı

Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte Süper Lig 3.'sü Beşiktaş ve 4.'sü Samsunspor da Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi. Bu durum, 5. sıra yarışının daha da önem kazanmasına neden olurken, Göztepe’nin Hatayspor karşısında kaybettiği 2 puan altın değerindeydi.