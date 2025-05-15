Ziraat Türkiye Kupası finalinde sergilenen futbol ve alınan sonuç, hem teknik ekibe hem de oyunculara yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Trabzonspor’un Avrupa hedefi, bu sonuçla birlikte tamamen sona erdi.

Trabzon Yerel Basını Tepkili: Manşetler Sert

Mağlubiyet sonrası Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavililerin Galatasaray karşısındaki yenilgisini ve kupayı kaybetmesini manşetlerine taşıdı. İşte yerel basında öne çıkan başlıklar:

Ekspres: Elde var 0 Gaziantep'te iki kulüp başkanından dostluk rüzgarı İçeriği Görüntüle

Karadeniz: Finalleri beceremiyoruz

Günebakış: Kupa’da büyük hüsran

Taka: Kupa gitti, Avrupa hayali bitti

Sonnokta: Futbol felaket, sonuç rezalet

Gazetelerdeki ortak tema, finale yakışmayan oyun, yetersiz mücadele ve hedeflerin boşa çıkması oldu. Taraftarlar, sosyal medyada da hem teknik heyet hem de futbolculara tepki gösterdi.

Trabzonspor’da Gözler Yeni Sezona Çevrildi

Bordo-mavili ekip, yaşanan hayal kırıklığının ardından artık gözünü yeni sezona çevirmiş durumda. Yönetimin, yaz transfer döneminde takımı güçlendirmek için harekete geçmesi bekleniyor.