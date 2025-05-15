Geçmişte kulübe üye olmaması nedeniyle başkan adaylığı tüzük gereği engellenen Heyal, bu kez hazır olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bu devrim hareketinde ben Vahdettin Heyal ve benimle yola çıkan ama baskı görmemek için isimlerini açıklamadığımız 5 arkadaşımız göreve hazırız. Büyük değişimi ve devrimi yapmak üzere 15 Vahdettin Heyal göreve hazır. Şimdi ise 9 cesur devrimciye daha ihtiyacımız var.”

Heyal, adaylık açıklamasında Altay’ı yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir değişim ve yeniden yapılanma vizyonu sundu. “Bugün Altay sadece günü kurtaracak vaatlere değil, geleceğe güvenle yürüyen sağlam bir yapıya ihtiyaç duyuyor” diyen Heyal, şeffaflık, sürdürülebilir mali yapı ve katılımcı yönetim anlayışını ön planda tutacağını belirtti.

“Altay’ı uzun vadeli planların kulübü yapacağım”

Altay’ın, günübirlik politikaların değil uzun vadeli hedeflerin kulübü olması gerektiğini savunan Heyal:

“Altay’ı günübirlik politikaların değil, uzun vadeli planların kulübü yapacağım. Çünkü ben bu camianın içinden geldim. Altay’ı sevdim, Altay’la büyüdüm. Ve bugün Altay için hazırım.” dedi.

Kulüp Tarihinin En Zorlu Süreci

Açıklamasında, kulübün tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçtiğini vurgulayan Vahdettin Heyal, artık sadece tribünlerde değil, yönetimde sorumluluk alma zamanının geldiğini söyledi. Amatör ve profesyonel branşların güçlendirilmesini de öncelikleri arasına alan Heyal, genel kurul üyelerine ve taraftara “birlikte devrim yapma” çağrısında bulundu.