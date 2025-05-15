Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan SGK Başkanı Raci Kaya, bu yılın temasının "Kayıtlı çalış, güvenli yaşa" olduğunu belirterek, kayıt dışı istihdamın toplum ve bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

“Kayıtlı çalışmak, hem kişisel güvence hem de güçlü bir Türkiye için temel şarttır.”

Kayıt Dışıyla Mücadelede 5 Stratejik Adım

Kaya, kayıt dışı istihdamla mücadelede 5 ana strateji izlediklerini söyledi:

Kurumlar arası veri paylaşımıyla çapraz kontroller

Risk analizine dayalı denetim sistemi

Teşvik uygulamalarıyla işveren desteği

Toplum genelinde bilinçlendirme çalışmaları

Gelişmiş dijital hizmet altyapısı ve yapay zeka destekli tespit sistemleri

SGK’nın, bankalar dahil tüm kamu kurumlarından periyodik olarak mesleki bilgileri topladığını belirten Kaya, bu verilerin SGK veri tabanında analiz edilerek sigortasız çalışanların denetimsiz şekilde tespit edilebildiğini söyledi.

3 Bin Denetim Elemanı Aktif Görevde

Kurum bünyesinde yaklaşık 3 bin müfettiş ve denetmen görev yapıyor. Rastgele denetimler yerine, risk analizine dayalı hedef odaklı denetimler yapıldığını vurgulayan Kaya, böylece en çok risk taşıyan sektör ve bölgelerin önceliklendirildiğini belirtti.

İşverenlere 15 Farklı Prim Teşviki

SGK, kayıtlı istihdamı desteklemek için 15 farklı prim teşviki uyguluyor. Bu teşviklerden bazıları:

Genç ve kadın istihdam teşviki

Engelli çalışan teşviki

Kültür yatırım ve girişim teşviki

Prim indirimi uygulamaları

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin, prim teşviklerinden yararlanma haklarını kaybedebileceğini hatırlatan Kaya, denetimlerin bu yönde etkili bir araç olduğunu vurguladı.

SGK Dijitalleşiyor: 2 Milyar e-Devlet İşlemi

Kaya, SGK’nın e-Devlet’te 180'e yakın hizmet sunduğunu ve 2023’te 2 milyardan fazla kullanım sayısıyla tüm kamu kurumları arasında en yüksek dijital işlem hacmine ulaştıklarını açıkladı. Yapay zeka destekli uygulamalarla hizmet kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

"Güçlü SGK, Güçlü Türkiye"

“Kayıtlı istihdam, güçlü SGK’nın temelidir. Güçlü bir SGK da güçlü bir Türkiye demektir.”

SGK Başkanı Raci Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, toplumu sosyal güvenlik konusunda bilinçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.