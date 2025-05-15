19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da gençlerin coşkulu katılımıyla kutlanacak. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tarafından yapılan duyuruda Göksu Parkı, 19 Mayıs’ta Cumhuriyet’e yelken açan gençleri ağırlayacak.

Saat 12.00’de başlayacak etkinlikte, genç sporcular yelken yarışında kıyasıya mücadele ederken, kazananlara madalyaları takdim edilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, bando eşliğinde düzenlenecek Gençlik Yürüyüşü ile milli bayramın ruhu parkın dört bir yanına yayılacak.

Her yaştan Ankaralının davetli olduğu bu anlamlı kutlamada, Cumhuriyet’in rotasını çizen gençler, Ata’sına olan bağlılıklarını bir kez daha gösterecek.