Emine Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Aile, bir milletin en sağlam kalesi; değerlerimizin kaynağı, karakterimizin aynasıdır. Toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakat önce ailede yeşerir. Aile güçlü olursa, toplum da dirençli olur.”

"2025’in Aile Yılı İlan Edilmesi Önemli Bir Adım"

Erdoğan, Türkiye’nin geleceğinin bugünün güçlü aile yapısına dayandığını belirtti. 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kararını, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik önemli bir bilinç göstergesi olarak nitelendirdi.

“Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum.”

"Aileye Sahip Çıkmak, Geleceğe Sahip Çıkmaktır"

Emine Erdoğan, mesajının sonunda aile bağlarının yaşatılması ve güçlendirilmesinin her bireyin sorumluluğu olduğunu ifade etti:

“Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki, Türkiye’nin gücü, ailelerin birliğinden doğar.”

Aile, bir milletin en sağlam kalesi; değerlerimizin kaynağı, karakterimizin aynasıdır.



Toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakat önce ailede yeşerir. Aile güçlü olursa, toplum da dirençli olur.



Türkiye’nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir.



2025’in “Aile… pic.twitter.com/5BFrHWhPtv — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 15, 2025