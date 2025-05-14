Ankara'nın Akyurt ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencileri için körling turnuvası gerçekleştirildi.

Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğindeki etkinliğe çeşitli eğitim kurumlarından birçok özel eğitim öğrencileri katıldı.

Öğrenciler turnuvada mücadele ruhlarını sergiledi.

Programın sonunda tüm katılımcılara madalya ve hediyeler takdim edildi.

KÖRLİNG SPORU

Körling, buz üzerinde oynanan, strateji ve hassasiyet gerektiren olimpik bir takım sporudur. Dört kişilik iki takımın karşılıklı olarak oynadığı bu oyunda amaç, granit taşlarını (taş olarak da adlandırılır) buz pistinin sonundaki hedef daireye (ev) en yakın konuma getirmektir. Her takımın sekiz taşı bulunur ve oyuncular sırayla bu taşları kaydırarak hedefe doğru gönderirler.

Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, taş kayarken takım arkadaşlarının önünde özel fırçalarla (broom) buzu süpürmesidir. Süpürme işlemi, buzun yüzeyindeki ince su tabakasını ısıtarak taşın daha düz gitmesini, hızının ayarlanmasını ve kıvrılmasının (curl) kontrol edilmesini sağlar. Bu nedenle, körling sadece fiziksel bir beceri değil, aynı zamanda takım çalışması ve stratejik düşünme gerektiren zihinsel bir oyundur.

Her bir "end" (el) sonunda, evin merkezine en yakın olan taşlar puanlanır. Bir endde puan alabilmek için, takımın en az bir taşının rakibin en yakın taşından daha yakın olması gerekir. Bir endde en fazla sekiz puan alınabilir ve genellikle bir maç 8 ila 10 end sürer. Körling, centilmenlik ve sportmenliğin ön planda olduğu bir spor olarak da bilinir. Oyuncular, rakip takımın iyi bir atışını alkışlayabilir ve dürüstlüğe büyük önem verilir. Buzun üzerinde kayan taşların sessizliği ve süpürme seslerinin ritmi, körlinge kendine özgü bir atmosfer katar.