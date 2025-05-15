İstanbul Şişli'de park halindeki motosikleti çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Motosiklet hırsızı kameradan tespit edilerek, yakalandı. 8 Mayıs Perşembe akşam saatlerinde motosikletini park eden Y.Ü.Ö sabah kalktığında yerinde görememesi üzerine Y.Ü.Ö emniyete giderek şikayette bulundu.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, şüphelinin görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, şüphelinin park halindeki motosikleti bulunduğu yerden çaldığı görüldü. Şüphelinin hırsızlığın hemen ardından ileride bir köprü altında motosikleti park ederek kıyafetlerini değiştirdiği anlar da başka bir güvenlik kamerasında yansıdı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameraları görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli M.A. polis tarafından yakalandı. Daha önceden 2 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.