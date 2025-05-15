Serik ilçesinde oturan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

Mehmet Basık, 2023 yılının ekim ayında Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı.

Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; geçen yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturmada, Serik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık'ın dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen işitme engelli Başak G., Batman'da polis tarafından gözaltına alındı. Serik'e getirilerek 'Kasten öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Başak G., adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüpheli Mehmet Basık’ın, Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden getirilerek yaptırılan yer göstermesi sonucu Serik- Belek yolu Eminceler mevkisinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında yapılan aramada kemikler bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Basık'ın Serik'e gelerek Eminceler Mahallesi yol kenarında Nihal Babayiğit'le buluştuğu, yaşanan tartışma üzerine yanında getirdiği bıçakla kadını öldürdüğü belirtilerek, 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu; diğer sanık Başak G’ye ise 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

'BİR KAFEDE BULUŞTUK'

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Basık, öldürülen Nihal Babayiğit'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, sanık Mehmet Basık ilk defa işaret dili bilirkişisi Guddusi Aydın aracılığıyla verdiği ifadede, olaydan önce Nihal Babayiğit ile kavga ettiklerini, ardından telefonundan engellediğini anlattı. Ortak bir arkadaşları aracılığıyla Nihal'in kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini, bu nedenle Kırşehir'den Serik'e geldiğini aktaran sanık Basık, "Nihal'le bir kafede buluştuk. Çay içiyorduk. Bu sırada ben Başak G., ile görüntülü görüşmeyi açtım. Bunun üzerine Nihal bana kızdı. Kendi telefonunu açıp Başak'a benim çıplak fotoğraflarımı gösterdi. Bunun üzerine elinden telefonu alıp cebime koydum. Başak G. ile Nihal görüntülü görüşme sırasında tartıştı. Ben ayrılmak için kalktım, kasaya gidip ücreti ödedim. Nihal bana hakaretler etti, ardımdan gelerek saldırdı, bacağıma çay kaşığını sapladı. Elinden çay kaşığını alınca kaçmaya başladı" dedi.

'ÇAY KAŞIĞINI BOĞAZINA BATIRDIM'

Bu olayların yaşandığı yerin yakınında polis merkezi olduğunu, bu nedenle orada bir şey yapmadığını savunan Basık, "Peşinden gittim, yakaladım yine tartışmaya devam ettik. Elindeki çay kaşığını alıp boğazına batırdım. Bu sırada cep telefonumdaki sosyal medya uygulamasının görüntülü görüşmesi açıktı. Nihal'i hastaneye götürmek istedim, Başak G. bana, 'Boş ver, doktora götürme, bir şey olmaz' dedi. Bu sırada görüntüleri Başak G. kaydetmiş ve İstanbul'daki arkadaşımıza göndermiş ve sosyal medyada yayıldı. Bu suçu işlememin müsebbibi Başak G’dir " diye konuştu.

Mahkeme başkanının "İtiraf mı ediyorsun" sorusuna sanık Mehmet Basık, "Evet, itiraf ediyorum. Bugüne kadar cezaevinde kaldığım koğuştakiler bana 'Doğru olanı anlatma çok ceza alırsın' dedikleri için korktum, değişik ifade verdim" dedi. Son sözü sorulan sanık, çok üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

Sanık avukatı Hamid Yalçın, dosyada eksiklikler olduğunu savunarak, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi. Duruşmada Nihal Babayiğit'in yakınları ise kızlarının sanık yüzünden gencecik yaşta toprağa girdiğini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

KARAR HAZİRANDA

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Basık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, üye hakimlerden birinin evlilik izninde olduğunu bu nedenle yerine atanan hakimin dosyayı inceleyemediğini belirterek, dosyanın tam olarak incelenmesi için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi. Mahkeme başkanı 11 Haziran'daki duruşmada taraflara herhangi bir söz verilmeyeceğini, sadece davayla ilgili alınan kararın okunacağını söyledi.

Duruşmanın ardından Nihal Babayiğit'in annesi Derya Yılmaz, anneannesi Akgül Yılmaz ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Avukat Yağmur Burçin Sayın açıklama yaptı. Avukat Sayın, duruşmaların tamamlandığını ve kararın 11 Haziran'da okunacağını belirterek, kadına yönelik şiddete karşı duyarlı olan herkesi karar günü kendilerine destek olmaya davet etti.

Derya Yılmaz ve Akgül Yılmaz sanığın yalan söylediğini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını ve ağırlaştırılmış hapis cezası almasını istediklerini söyledi.