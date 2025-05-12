Antalya Konyaaltı Sahili’nde eğitim dalışı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu üyeleri, su altında Hıdırellez’e ait dilek notları ve çeşitli atıklarla karşılaştı. Dileklerin plastik poşetlere sarılarak denize atıldığı gözlemlenirken, yazılanlar arasında ev, araba ve aşk gibi temenniler öne çıktı.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu liderliğinde düzenlenen dalışta, öğrenciler hem eğitim aldı hem de su altındaki çevresel kirliliği kayıt altına aldı. 6 Mayıs Hıdırellez günü nedeniyle denize bırakıldığı düşünülen dilek notlarının bazılarının kurdeleye sarılı ya da kese içinde olduğu görüldü. Açıkta kalan kağıtlarda ise ev, otomobil ve aşk gibi kişisel dilekler yer aldı.

“Plastik poşetlerle denize atılmış dilekler, deniz canlılarına zarar veriyor”

Dalış ekibinden Furkan Çeltik, su altında yüzlerce dilek kağıdıyla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Su altında genellikle ev, araba gibi dileklerin yazıldığı yüzlerce kağıt gördük. Hatta birinin kadın resmi çizip attığını bile fark ettim. Plastik poşetlere konulan bu dilekler, deniz ekosistemine ciddi zarar veriyor.”

Çeltik, özellikle plastik atıkların deniz canlılarının yaşamını tehdit ettiğini vurgulayarak vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.