Yapılan resmi açıklamada, A.T. isimli yabancı hakkında kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı alındığı belirtildi. Kararın ardından ilgili kişinin, yasal itiraz yollarını kullanarak idare mahkemesine başvurduğu, ancak mahkemenin yapılan işlemi hukuka uygun bulduğu ve davayı reddettiği ifade edildi.

Karar Kesinleşti, Sınır Dışı Süreci Tamamlandı

Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından sınır dışı işlemi yasal çerçevede tamamlandı. Göç İdaresi Başkanlığı, bu süreçle ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı gerekli hukuki adımların atıldığını da açıkladı.

Yalan Haber ve Paylaşımlara Karşı Yasal İşlem Başlatıldı

Açıklamanın sonunda, kamuoyunu yanlış bilgilendiren, gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya içeriklerini yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı vurgulandı.

“Kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.”