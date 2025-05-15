Özel, saat 09.15’te Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.

Özgür Özel, Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

CHP lideri Özgür Özel’in cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından Özel’in cezaevi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

CHP’den Kritik Silivri Ziyareti

Söz konusu ziyaret, siyasi gündemin en sıcak başlıklarından biri olurken, CHP’nin İmamoğlu'na verdiği desteğin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Görüşmede, İmamoğlu’nun hukuki süreci ve yerel yönetim gündeminin ele alınması bekleniyor.

Gözler Özgür Özel’in Açıklamalarında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cezaevi çıkışında kamuoyuna yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Ziyaretin ardından yapılacak basın açıklaması, Türkiye’nin siyasi atmosferine yönelik yeni mesajlar içerebilir.