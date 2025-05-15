Osman Nevres, 1888 yılında Selanik'te doğdu. İlköğrenimini Şemsi Efendi Okulu'nda, ortaöğrenimini ise Selanik Feyziye Mektebi'nde tamamladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bursuyla Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal bilgiler eğitimi aldı. Paris'te bulunduğu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı ve Osmanlı Devleti'nin istihbarat örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa'da görev almıştır.

Gazetecilik ve Direniş

Hasan Tahsin, İzmir'de "Hukuk-u Beşer" (İnsan Hakları) adlı gazeteyi yayımlayarak halkı bilinçlendirmeye çalıştı. 15 Mayıs 1919 sabahı, İzmir'e çıkan Yunan askerlerine karşı ilk kurşunu sıkarak direnişi başlattı ve bu eylemiyle Türk Kurtuluş Savaşı'nın simge isimlerinden biri oldu . Bu olayın hemen ardından Yunan askerleri tarafından orada şehit edildi.

Mirası

Hasan Tahsin'in adı, Türkiye'de birçok cadde, okul ve anıtta yaşatılmaktadır. İzmir Konak Meydanı'nda, Saat Kulesi'nin yakınında "İlk Kurşun Anıtı" bulunmaktadır. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay İletişim Başkanlığı bünyesindeki bilgi merkezine de "Hasan Tahsin Bilgi Merkezi" adı verilmiştir. Hasan Tahsin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde cesareti ve fedakârlığıyla öne çıkan bir kahraman olarak tarihteki yerini almıştır.