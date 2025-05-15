Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı programının 2006 yılında hayata geçirildiği ve engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini amaçladığı hatırlatıldı. Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşamaları sağlanarak aile birliğinin korunmasına katkı sunuyoruz” dedi.

Göktaş, tam bağımlı engelli bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara maddi destek sağlandığını belirterek, aylık ortalama 541 bin kişinin bu yardımdan faydalandığını ve kişi başı 10.125 TL ödeme yapıldığını vurguladı.

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı Nedir?

Evde Bakım Yardımı, ağır engelli bireylerin aile ortamında bakılabilmesini teşvik eden, devlet destekli sosyal yardım programıdır. Aile bireyleri ya da yakınları tarafından bakılan tam bağımlı engellilere yönelik bu destek, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de engelli bireylerin sosyal bağlarını güçlendiriyor.