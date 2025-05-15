Timberwolves, Warriors’ı Eledi: Batı Finalinde Yerini Ayırttı

Target Center’da oynanan maçta Minnesota Timberwolves, güçlü rakibi Golden State Warriors’ı 11 sayı farkla geçerek seriyi 4-1 tamamladı ve Batı Konferansı finaline yükseldi.

Maçın Öne Çıkanları:

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  • Julius Randle: 29 sayı, 8 ribaunt, 5 asist

  • Anthony Edwards: 22 sayı, 12 asist, 7 ribaunt

  • Warriors’ta Stephen Curry sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

  • Brandin Podziemski: 28 sayı

  • Jonathan Kuminga: 26 sayı

Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Celtics’ten Kritik Galibiyet: Seride Durum 3-2

Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, TD Garden’da ağırladığı New York Knicks’i 127-102 yenerek seriyi 3-2 yaptı. Celtics, galibiyetle seriyi 6. maça taşıdı ve final şansını sürdürdü.

Maçın Yıldızları:

  • Derrick White: 34 sayı

  • Jaylen Brown: 26 sayı, 12 asist

Boston Celtics, 6. maçta da kazanarak seriyi eşitlemek ve finale çıkma şansını zorlamak istiyor.

Kaynak: AA