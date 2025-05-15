Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.00 sıralarında Tomarza ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ü.C. yönetimindeki 38 ABK 309 plakalı öğrenci servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan sürücü Ü.C. ile birlikte 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere ambulanslarla sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kazanın öğrencilerin okul çıkışı sonrası eve dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi. Emniyet güçleri kazanın nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.