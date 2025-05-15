Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, çıktığı maçta rakibini yenerek Süper Lig'e yükselen Ankara Gençlerbirliği Spor'u sosyal medya hesabından tebrik etti.

"Gençlerbirliği'mizi tebrik ediyorum"

Başkan Kasap'ın spor kulübü ile ilgili mesajı şöyle: "Ankara'mızın köklü ve asırlık kulübü Gençlerbirliği'mizi tebrik ediyor, hak ettiği yer olan Süper Lig'de başarılar diliyorum. " şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği Spor Ne Zaman Kurulmuştur?

Gençlerbirliği Spor Kulübü, 14 Mart 1923 tarihinde Ankara'da, Ankara Sultanisi (bugünkü Atatürk Lisesi) öğrencileri tarafından kurulmuştur. Bu öğrenciler, okul takımına seçilmedikleri için kendi futbol kulüplerini kurmaya karar vermişlerdir. Bu girişimleri, dönemin Muş milletvekili olan Asım'ın babasının desteğiyle gerçekleşmiştir. Kulübün ilk başkanlığını ise Sarı Ziya'nın babası Faik Bey üstlenmiştir .

Gençlerbirliğinin renkleri nedir?

Gençlerbirliği'nin renkleri kırmızı-siyahtır. Bu renklerin seçimiyle ilgili iki farklı rivayet bulunmaktadır: Birine göre, Ankara gelinciği çiçeğinden esinlenilmiştir; diğerine göre ise o dönemde Karaoğlanoğlu Hanı'ndaki dükkânlarda başka renk kumaş bulunmadığı için kırmızı-siyah tercih edilmiştir