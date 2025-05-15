Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 9 düzensiz göçmen ile bunların ülkeye girişini sağlayan 2 şüpheliyi yakaladı.

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Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA