Amasya'da hafif ticari araç ile ambulansın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Merkez'deki Koza Mahallesi Sakarya Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, A.U. idaresindeki 05 AF 521 plakalı hafif ticari araç ile Sinop'tan Sivas'a 40 günlük bebeği naklettiği öğrenilen, B.D. yönetimindeki 57 ABU 934 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada sürücü A.U., yanındaki M.K. ile ambulanstaki sürücü B.D., yanındaki acil tıp teknikerleri K.T. ve Ö.Y. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı ise KGYS kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.