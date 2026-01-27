Sakarya’nın Hendek ilçesi Yeşil Vadi Mahallesi Değirmen Dere Sokak’tan Sonsöz’e ulaşan bir vatandaş, sokakta biriken çöplerin Hendek Belediyesi tarafından yaklaşık 3 aydır alınmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Hendek Belediyesi ile yaptığı görüşmelerde çöp kamyonunun söz konusu alanda manevra yapamadığı gerekçesinin kendisine iletildiğini söyleyen vatandaş, yaşadığı çıkmazı şu sözlerle anlattı: “Çöpleri kenarlara atsak yasak deniyor, ateş yaksak o da yasak. Peki biz bu çöpleri ne yapacağız? Hendek Belediyesi 3 aydır buradaki çöpleri almıyor.”

Vatandaş ayrıca Değirmen Dere Sokak’ta yol dahi bulunmadığını, Hendek Belediyesi’nin bölgeyle uzun süredir ilgilenmediğini iddia ederek isyan etti.

Sonsöz’e ulaşan vatandaş, hem çevre sağlığını tehdit eden çöp sorununun hem de yol probleminin bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.