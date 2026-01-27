ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamalarda İran ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu’da konuşlandırıldığını hatırlatarak, İran’ın yakınında büyük bir ABD donanma gücünün bulunduğunu ifade etti.

Trump açıklamasında, “İran’ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela’dakinden daha büyük” ifadelerini kullanarak bölgedeki askeri varlığa vurgu yaptı.

Diplomasinin hâlâ masada olduğunu belirten Trump, İran’ın ABD ile temas kurmak istediğini savundu. Trump, “Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yapılan bu açıklamalar, Washington–Tahran hattında diplomatik temas ihtimalinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.