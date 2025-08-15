Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76), hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya-Fethiye kara yolu Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Antalya'dan Fethiye yönüne giden V.K.'nin kullandığı 07 YRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı. Kazada evli ve 3 çocuk babası Boğa, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü V.K. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA