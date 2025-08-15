Eyüpsultan'da şantiyenin trafosunda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, saat 15.00 sıralarında 5. Levent'te bulunan Metro İstanbul’a ait şantiyede çıktı.
Yangında, elektrik kabloları koparak otluk alana düştü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler otluk alana ardından ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
