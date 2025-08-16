Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 ilde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı. Uyarı yapılan iller; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olarak sıralandı.

Yetkililer, rüzgar hızının yer yer saatte 50 ila 70 kilometreye çıkabileceğini belirterek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.