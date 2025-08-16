Abbas SATIR

Türkiye'de de oldukça popüler olan Stanley marka çelik termos, kupa ve bardağın kapağının açılması sırasında yaralanmalar neden olduğu gerekçesiyle kapakları toplama kararı almıştı. Stanley Firması bu nedenle 2,6 milyon ürününü piyasadan toplattı. Yaşanan kapak açılma sorunu nedeniyle yurt dışında 38 yanık yaralanmasına yol açtığı öğrenildi.

Şirket, özellikle "Stanley Switchback" ve "Stanley Trigger Action" modellerinin kapaklarında yaşanan bir sorun nedeniyle yanık vakalarının meydana geldiğini bildirdi. Stanley’nin internet sitesinde söz konusu ürünlerin numaraları ve ölçüleri yayınlandı. Ayrıca, sorgulama sayfası da kullanıcıların erişimine sunuldu.

TAAHHÜTNAME İMZALTILIYOR

Stanley Firması internet üzerinden yeni kapakları isteyen kullanıcılara yeni kapakları göndermeye başladı. Firma ayrıca eski kapakları kullanmayacaklarına dair taahhütname imzalatıyor.

Öte yandan çelik termos Stanley Mustafa Kemal Atatürk’ün en severek kullandığı eşyalar arasında bulunuyor.

Atatürk'ün Şişli Mecidiyeköy'de Atatürk Müzesi, diğer adıyla İnkılâp Müzesi'nde bulunan eşyalarının arasından Stanley termos herkesin dikkatini çekiyor.