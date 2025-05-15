30. Hafta Maç Programı
16 Mayıs Perşembe
19.00 | Türk Telekom - Beşiktaş Fibabanka (Ankara)
17 Mayıs Cumartesi
13.00 | TOFAŞ - Karşıyaka (TOFAŞ Spor Salonu)
15.30 | Aliağa Petkimspor - Bursaspor Yörsan (Enka Spor Salonu)
18.00 | Fenerbahçe Beko - Galatasaray (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
20.30 | Anadolu Efes - Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem Spor Salonu)
18 Mayıs Pazar
15.30 | Manisa Basket Divissa - Semt77 Yalovaspor (Muradiye Spor Salonu)
15.30 | Mersinspor - Darüşşafaka Lassa (Servet Tazegül Spor Salonu)
19 Mayıs Pazartesi
19.00 | Bahçeşehir Koleji - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem Spor Salonu)
Kritik Karşılaşmalar ve Play-Off Heyecanı
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hafta, hem play-off sıralamasını hem de düşme hattını doğrudan etkileyecek mücadelelere sahne olacak. Özellikle Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi, sezonun en heyecan verici karşılaşmalarından biri olmaya aday.
Play-off öncesi son kozların paylaşılacağı bu hafta, takımların kaderini belirleyebilir. Taraftarlar, sezonun son haftasında takımlarına tam destek vermeye hazırlanıyor.