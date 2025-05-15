A Milli Kadın Takımı'nın Kadrosu Belli Oldu

Kadrodaki isimler şu şekilde:

Kaleciler:

Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.) Sıcak Büfe yarın vizyonda! İçeriği Görüntüle

Defne Sarıoğlu (FC Union Berlin)

Defans:

Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge)

Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.)

Dilan Bora (Trabzonspor A.Ş.)

İlayda Civelek (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor)

Fatma Şakar (FC Union Berlin)

Orta Saha:

Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.)

Meryem Cennet Çal (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Beylerbeyi Spor Kulübü)

Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Miray Cin (Borussia Mönchengladbach)

Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.)

Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Forvet:

Melike Öztürk (Fatih Vatan Spor)

Kader Hançar (Beylerbeyi Spor Kulübü)

Melike Pekel (SKN St.Pölten)

Neslihan Demirdögen (ALG Spor)

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Hedefi Uluslar Ligi'nde Başarı

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi'nde ilk maçına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyeti ile başlamış, sonrasında Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yenerek moral bulmuştu. Takım, Slovenya'ya karşı ise iki maçta da mağlup olmuştu. Şimdi ise gruptaki beşinci maçını 30 Mayıs'ta İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı oynayacak ve grubun son maçını 3 Haziran’da Yunanistan ile Girit’te oynayarak tamamlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi'nin Geri Kalan Maçları İçin Hazırlıklar Başladı

Milli Takım, iki zorlu maçı kazanarak gruptan çıkma hedefiyle sahaya çıkacak. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, kadroda yer alan futbolcuların her birinin uluslararası tecrübeleriyle takıma önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.