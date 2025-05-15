Galatasaray, 19. Türkiye Kupası zaferini, finalde Trabzonspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek kazandı. Okan Buruk ve öğrencileri, kupadaki zaferlerini Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandırmak için son üç haftaya girerken, sadece 1 puan alarak şampiyonluğa ulaşmayı garantilemiş durumda.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi çeyrek finalde, Konyaspor'u yarı finalde mağlup ederek finale yükseldi ve finalde de ezeli rakibi Trabzonspor’u mağlup ederek 19. Türkiye Kupası zaferine imza attı.

Osimhen Rekor Kırdı

Sezon başında Victor Osimhen'in transferi, Galatasaray'a büyük bir yıldız kazandırmıştı. Nijeryalı golcü, Trabzonspor karşısındaki finalde attığı 2 golle, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 35'e çıkararak, Türk takımlarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu. Osimhen, 2000-2001 sezonunda 34 gol atan Mario Jardel’i geride bırakarak rekoru elinde bulunduruyor.

Okan Buruk İkinci Türkiye Kupası Zaferine Ulaştı

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir ile kazandığı lig şampiyonluğunun ardından Galatasaray ile de 2. Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Buruk, 2017-2018 sezonunda Akhisar'la kazandığı Türkiye Kupası zaferinin ardından, Galatasaray’la da kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray'da Görkemli Kutlamalar Başlıyor

Galatasaray yönetimi, 19. Türkiye Kupası zaferini ve 5. yıldız hedefini kutlamak için büyük bir şölen hazırlığına girişti. Kayserispor maçında şampiyonluk garantilendikten sonra, kupanın Rams Park’a getirilmesi planlanıyor. Yönetim, bu büyük kutlamayı 5. yıldız ve Türkiye Kupası zaferini şampiyonlukla birleştirerek taraftarlarıyla coşkulu bir şekilde kutlamayı planlıyor.

Osimhen'in Durumu Merak Ediliyor

Galatasaray taraftarları, gelecek sezon da Victor Osimhen'i kadroda görmek istiyor. Yönetim, taraftarın taleplerine kulak vererek Osimhen için yoğun bir mesai harcıyor. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Nijeryalı golcünün kalması için çeşitli görüşmeler yapıyor.