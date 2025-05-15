Şahika Ercümen, turnuvada çift palet ve paletsiz ip destekli kategorilerinde zirveye çıkarak, Türk sporunun gururu oldu. Bu başarı, Ercümen’in kariyerindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak kaydedildi.

Zorlu Başlangıç: Sağlık Sorunlarına Rağmen Büyük Başarı

Ercümen, turnuvada kazandığı 5 madalya ile sağlığına rağmen ne kadar güçlü bir sporcu olduğunu gösterdi. Sezonun başında sağlık sorunları yaşayan milli sporcu, iki farklı operasyon geçirmişti. Bu zorlu sürecin ardından, kendisini fiziken hazır hissetmediği bir dönemde böyle başarılı bir performans sergileyen Ercümen, moral bulduğunu belirtti.

Fırtına ve Dalgalı Denizle Mücadele: 19 Mayıs’a Armağan

Turnuvanın son günü fırtına nedeniyle yarışmanın iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Şahika Ercümen, dalgalı ve akıntılı denizde mücadelesini başarıyla sürdürdü. Ercümen, kazandığı madalyayı ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen aldığını açıkladı.

Şahika Ercümen’in Güçlü Dönüşü

Turnuvaya, Dünya Şampiyonası'na hazırlık amacıyla katıldığını belirten Ercümen, altın madalyayı kazanmanın kendisini büyük bir şekilde motive ettiğini vurguladı. Sağlık sorunlarının ardından böyle güçlü bir performans sergileyen Ercümen, gelecekteki yarışmalar için büyük bir umut taşıyor.