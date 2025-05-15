KOMEDİ dünyasının usta isimlerini bir araya getiren D Media imzalı sinema filmi Sıcak Büfe’nin özel gösterimi yapıldı.

İki zıt karakterdeki kardeşin eğlenceli maceralarını konu alan film, 16 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmi üç kez izlediğini söyleyen Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, “Üçünde de sürekli güldüm. Kahkaha garantili, çok sıcak ve güzel bir iş diye düşünüyorum. Seyirciyi bekliyoruz” dedi.

D Media imzalı sinema filmi Sıcak Büfe, Beyoğlu’nda gerçekleştirilen özel gösterimde izleyiciyle ilk kez buluştu. İki farklı karaktere sahip kardeşin parayla olan sınavını ve bu süreçte yaşadıkları sıra dışı maceraları beyaz perdeye taşıyan filmin davetine; Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, D Media adına filmin yapımcısı Kanal D Drama Direktörü Gökhan Yıldız, filmin oyuncuları Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın ve basın mensupları katıldı. Macera ve komediyi harmanlayan Sıcak Büfe, 16 Mayıs’ta Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.

YANCI: KAHKAHA GARANTİLİ BİR İŞ

Özel gösterim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, şu ifadeleri kullandı:

“Filmi tam üç kez izledim. Üçünde de sürekli güldüm. Kahkaha garantili, çok sıcak ve güzel bir iş diye düşünüyorum. Bu dönemde de böyle bir işe ihtiyacımız vardı. Çok güzel bir komedi filmi. Umarım sinemada da karşılığını bulacak. Seyirciyi bekliyoruz.”

YILMAZ: SETTE ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA ORTAMI VARDI

Sıcak Büfe filminde Cihangir karakterini canlandıran Hakan Yılmaz, “İzleyiciyi 1 buçuk saatlik güzel bir komedi filmi bekliyor. Ağabey ve kardeşin başına gelen talihsiz bir hikaye anlatıyoruz. Bu kara komedinin içinde güleceğimiz çok unsur var. Çok tempolu ve güzel bir film. Cihangir ailesine bakmakla yükümlü. Çok borcu var ve onları ödemek için eline bir fırsat geçiyor. Sette çok güzel bir çalışma ortamı vardı. Serdar Gözelekli ve ekibi çok hızlıydı. 16-17 günde filmimizi bitirdik. Çok temiz bir iş çıktı ve keyifli geçti” dedi.

İZAN: SEYİRİCİYİ ÇOK SICAK BİR AİLE KOMEDİSİ BEKLİYOR

Hakan rolüne hayat veren Orkuncan İzan, “Seyirciyi çok sıcak bir aile komedisi bekliyor. Hepsi çok sempatik ve seyircinin çok seveceği karakterler. Eğlenceli bir iş oldu. Karakterimde çok açık kapı vardı. Benim için şans oldu. Bende biraz daha vicdanına ve o iyimser tarafına odaklandım” diye konuştu.

DİNÇEL: YORUMLARLA DAHA KEYİFLİ DAKİKALAR GEÇİRECEĞİZ

Arzu karakterini izleyiciyle buluşturan Bihter Dinçel, “Gelecek olan yorumlarla daha çok keyifli dakikalar geçireceğiz. 2 hafta gibi kısa bir zaman diliminde çektik. Sıcak bir hikaye çekiyorduk ve eğlenmekten başka bir şey yapmadık. Film, küçük bir mahallede yaşayan ve küçük hayatları olan insanların hikayelerinden oluşuyor. Bir anda ellerine çok büyük bir para geçiyor. O paraya dokunmalarıyla beraber bela sarmalının içine giriyorlar. Arzu karakteri parayı seven ve onları bu konuyla ilgili yanlış yönlendiren, olayların hep içinde olan hırslı bir kadın” ifadelerini kullandı.

KIZILDOĞAN: TÜM EKİP HARİKA ZAMAN GEÇİRDİK

Sıcak Büfe'de Faika’yı ekranlara taşıyan Esra Kızıldoğan, “İzleyiciyi çok güzel ve sıcacık bir mahalle komedisi bekliyor. Faika karakteri Cihangir’in eşi ve ailesini dürüst bir şekilde ayakta tutmaya çalışan bir ev kadını. Çok keyifli çalıştık. Tüm ekip harikazaman geçirdik” dedi.

AYDIN: D YAPIMIN İLK SİNEMA FİLMİ PROJESİ

Baran rolünde seyirci karşısına çıkan Orhan Aydın da “D yapımın ilk sinema filmi projesi. Bu projenin içerisinde ilklerde bulunmak benim için ayrı bir keyifti. Rahatlıkla sinemaya gidip izlenebilecek bir film. Canlandırdığım karakter ise agresif, ters ve insanların başına dert olan biri. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi; bu tür insanların filmin sonunda gerekli cezayı alması. Bunu görmek insanı ayrı keyiflendiriyor. Filmde bol kahkaha var” diye konuştu.

BAYRAMOĞLU: BOL BOL EĞLENCE VAR

Hafif karakterini canlandıran Deniz Bayramoğlu ise “Seyirciyi bol bol eğlence ve birbirini çok iyi anlamış bir ekibin sunduğu komedi bekliyor. Hafif rolü ağır bir karakter. Seyircimiz izleyince daha iyi anlayacaktır. Çok hızlı olan ve çok eğlenen bir çalışma ortamı vardı” ifadelerini kullandı.

MACERA DOLU KOMEDİ SİNEMALARDA

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu filmin senaryosu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül imzası taşıyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’ın paylaştığı yapımın oyuncu kadrosunda Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal gibi başarılı isimler yer alıyor.

Seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi sunan Sıcak Büfe, 15 Mayıs’ta Azerbaycan’da, 16 Mayıs’ta Türkiye’de, 22 Mayıs’ta ise Avrupa’da sinemalarda olacak.