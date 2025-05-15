Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen asker uğurlama törenine Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır ile aileler katıldı. Müzik eşliğinde düzenlenen asker eğlencesinde engelli gençler, aileleri ve protokol üyeleriyle doyasıya eğlendi. Törende askere gidecek gençlere kına yakıldı. Vali Baydar Bilgihan ve protokol üyelerinin temsili askere gidecek gençlerin omuzlarına üzerinde 'O Şimdi Asker' yazılı şalları bağlamaları ve dua edilmesinin ardından asker adayları davul zurna eşliğinde Binbaşı Maruf Kışlası'na aileleri tarafından teslim edildi.

Kaynak: DHA