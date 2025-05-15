Takım, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından oyuncular, 5’e 2 pas çalışması yaparak topa hakimiyetlerini geliştirmeye yönelik antrenmanlara geçti. Antrenmanın son bölümünde ise teknik ve taktik odaklı olarak dar alanda oyun çalışmaları yapıldı. Takım, idmanı çift kale maçla tamamladı ve oyuncular, Reeder Samsunspor maçına hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürebilmek için yoğun bir tempo sergiledi.

Samsunspor Maçı Kritik Öneme Sahip

Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için de kritik bir mücadele niteliği taşıyor. Sivasspor, Süper Lig'de üst sıralarda yer alabilmek ve Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirebilmek adına galibiyete ihtiyacı olan bir maç oynayacak.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor maçının hazırlıkları hakkında yaptığı açıklamada, takımın maç öncesi çalışmalarına büyük bir ciddiyetle devam ettiğini ve hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti. Çalımbay, oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu ve bu karşılaşmada galip gelerek sezonun geri kalan kısmında önemli adımlar atmayı amaçladıklarını vurguladı.

Takımda Sakatlık Durumu ve Kadro Durumu

Antrenmanda dikkat çeken bir diğer gelişme ise takımın sakatlık durumu oldu. Sivasspor'da sakatlıkları nedeniyle son dönemde forma giyemeyen bazı oyuncular, tedavi süreçlerinin ardından takımla birlikte çalışmalara katıldı. Özellikle, takımın kilit oyuncularından olan bazı isimlerin yeniden takıma katılması, Teknik Direktör Çalımbay'ın kadro planlamasında önemli bir avantaj sağlayacak.

Takımda eksik oyuncuların son durumu, 18 Mayıs'ta oynanacak Samsunspor maçı öncesinde netleşecek. Teknik ekip, oyuncuların sağlık durumunu ve performanslarını göz önünde bulundurarak son kadro tercihini yapacak.

Futbolseverler Samsun’da Coşkuyla Bekliyor

Sivassporlu futbolseverler, takımın Samsunspor karşısında alacağı sonucu sabırsızlıkla bekliyor. Kırmızı-beyazlıların deplasmanda mücadele edeceği bu zorlu maç, Sivasspor taraftarları için büyük bir heyecan kaynağı. Sivasspor taraftar grubu, deplasmanda takımlarına büyük bir destek verebilmek için Samsun’a gidecek. Takımın maça çıkmadan önce yapacağı hazırlıklar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Gözler Samsunspor Maçında

Net Global Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü oynanacak Samsunspor maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ligde kalma mücadelesi veren ve üst sıralara tırmanmak isteyen her iki takım için de büyük öneme sahip bu karşılaşma, Süper Lig’in 36. haftasında heyecanla beklenen bir maç olarak öne çıkıyor. Sivasspor, Reeder Samsunspor karşısında galip gelerek hem moral bulmak hem de Avrupa hedefi için önemli bir adım atmak istiyor.

Sivasspor, Reeder Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle bu sezon hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor ve bu maç için tüm hazırlıklarını titizlikle tamamlamaya çalışıyor.