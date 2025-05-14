17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası’nı kazanarak Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atan Galatasaray, bu önemli zaferin yıldönümünde özel bir yemek organizasyonu düzenleyecek. Yemeğe, bu zaferde katkısı olan herkes davet edilecek.

Hakan Şükür Gelecek mi?

Galatasaray'ın UEFA Kupası’nı kazanan efsane kadrosu, Türk futbolunda unutulmaz bir yer edindi. Bu kadronun öne çıkan isimlerinden biri de Hakan Şükür olmuştu. .Ancak, 2016 yılında Türkiye’de yaşanan darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen ile bağlantılı olduğu iddialarıyla gündeme gelen Şükür, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla yargı süreciyle karşı karşıya kaldı ve hakkında dava açıldı.

Hakan Şükür, bu süreçten sonra ABD’ye yerleşti ve Türkiye’deki yasal süreçlerden kaçındığı için kırmızı bültenle aranıyor. Bu durum, Hakan Şükür’ün Galatasaray’ın yemek organizasyonuna katılıp katılmayacağı kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.

Taraftarlar, Hakan Şükür’ün davette yer alıp almayacağına dair çeşitli spekülasyonlar yürütürken, kulübün bu özel organizasyonda geçmişteki efsane isimleri bir araya getirmesi büyük bir merak konusu oldu. Şükür’ün bu davete katılması halinde, geçmişteki başarıların yanı sıra Türkiye’deki güncel durumun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Galatasaray camiası, bu organizasyonla hem büyük bir zaferi kutlayacak hem de Türk futbolunun özlemle hatırlanan isimlerini anma fırsatı bulacak. Ancak, Hakan Şükür’ün durumu, bu organizasyonun gündemini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. Taraftarlar, bu efsanenin nasıl bir yanıt vereceğini ve geçmişin izlerini nasıl hatırlayacaklarını merakla bekliyor.

Şampiyonluk Nasıl Gelmişti?

1999-2000 sezonunda, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde müthiş bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılılar, gruptaki son maçında İtalyan devi Milan’ı son dakika golleriyle 3-2 mağlup ederek UEFA Kupası’nda oynamaya hak kazandı. Bu süreçte Galatasaray, Bologna, Borussia Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United gibi önemli takımları geçerek finalde Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Final mücadelesi, normal ve uzatma sürelerinde golsüz eşitlikle tamamlandı ve şampiyonu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Ergün Penbe, Hakan Şükür, Ümit Davala ve Giga Popescu, kullandıkları penaltılarda başarılı olarak Galatasaray’ı 4-1’lik skorla zafere taşıdı. Bu sonuçla Galatasaray, Türkiye için bir ilki başararak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.