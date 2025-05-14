Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ülkeye ekonomik katkı sağlayan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

"Alın teriyle hayatı yeşerten tüm emektar çiftçilerimize minnettarız"

Başkan Güngör'ün konuya ilişkin mesajı şöyle: Toprağa emek, sofraya bereket katan eli öpülesi çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Gece gündüz demeden çalışan, alın teriyle hayatı yeşerten tüm emektar çiftçilerimize minnettarız. şeklinde konuştu.

Dünya Çiftçiler Gününün Önemi Nedir?

Dünya Çiftçiler Günü, her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanır ve çiftçilerin tarım ve gıda üretimindeki hayati rollerini vurgulamak amacıyla önemli bir gündür. Türkiye'de bu tarih aynı zamanda "Toprak Bayramı" ile de ilişkilidir ve çiftçilerin emekleri onurlandırılır.

Dünya Çiftçiler Gününün Önemi

Çiftçilerin Emeklerine Saygı: Tarım, insanlığın en temel ihtiyaçlarından olan gıdayı sağlar. Bu gün, tarlalarda, bağlarda, bahçelerde yıl boyunca emek veren çiftçilerin katkılarını görünür kılar ve onlara hak ettikleri değeri verir. Gıda Güvencesine Dikkat Çekme: Gıda üretimi ve güvenliği, sağlıklı bir toplumun temelidir. Çiftçiler olmadan sürdürülebilir bir gıda sistemi mümkün değildir. Bu gün, gıda güvenliği konusundaki farkındalığı artırır. Kırsal Kalkınma ve Ekonomi: Tarım sektörü, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal kalkınmanın temelidir. Çiftçilik, istihdam yaratır ve kırsal bölgelerde ekonomik canlılık sağlar. Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğayla iç içe olan çiftçiler, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında kilit rol oynarlar. Bu gün, çevre dostu tarım uygulamalarının teşvik edilmesine de vesile olur. Tiryaki'den Hıdırellez mesajı İçeriği Görüntüle Zorluklara Dikkat Çekme: İklim değişikliği, su kıtlığı, artan üretim maliyetleri ve pazarlama sorunları gibi pek çok zorlukla mücadele eden çiftçilerin yaşadığı sorunlar bu günde gündeme getirilir.