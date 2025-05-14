Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) etkinliğine, çocuk yaşta evliliği savunan açıklamalarıyla tepki çeken Nureddin Yıldız’ın davet edilmesi üzerine öğrenciler protesto düzenledi; Yıldız konuşma yaparken bir öğrencinin yumurta fırlatmasıyla gerginlik yaşandı.

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden dayanışma mesajı!

Yaşanan gerginlikler de bazı öğrencilerde darp edildiğini iddia ederken, 90 öğrenci gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin karşılaştığı polis şiddetine tepkiler büyürken, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden de dayanışma mesajı geldi.

Hacettepe öğrencileri, daha önce kendi kampüslerinde "Aile Yılı" kapsamında düzenlenmek istenen ve kadın ile LGBTİ+ karşıtı söylemler barındırdığı gerekçesiyle tepki çeken bir etkinliği engellediklerini hatırlatarak, Boğaziçi’ne şu sözlerle destek verdi:"6 yaşındaki çocukla evlenilebileceğini söyleyen yobazı Boğaziçi Üniversitesi'nde yumurta atarak protesto edip rahat vermediği için 90'dan fazla sıra arkadaşımız gözaltına alındı, darp edildi.

2 hafta önce Hacettepe'de "aile yılı kapsamında" yapacakları etkinlik bahanesiyle kadın ve LGBTİ+ düşmanlığını kampüsümüze taşımaya çalışanlara nasıl üniversitemizi dar ettiysek İstanbul’da da, Türkiye’nin dört bir yanında da okullarımızı karanlığa boğmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor, darp edilen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Üniversitelerimizde şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok. Yaşasın öğrenci dayanışması!"

Nureddin Yıldız Kimdir?

Nureddin Yıldız, 1960 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğmuş bir İslam alimi ve vaizdir. İlk dini eğitimini babasından almış, 8 yaşında hafız olmuştur. İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra bir süre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okumuş, ardından Suudi Arabistan’da Mekke’deki Ümmü’l-Kura Üniversitesi’nde Usul-u Fıkıh bölümünü tamamlamıştır.

Mekke’de bulunduğu süre boyunca tanınmış hadis hocalarından özel dersler almış, icazetler edinmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra dini eğitim, gençlik çalışmaları ve sivil toplum alanında faaliyetler yürütmüştür. Sosyal Doku Derneği ve Sosyal Doku Vakfı’nın kurucusudur. Ayrıca çeşitli dergilerde yazılar yazmış, konferanslar vermiştir.

Nureddin Yıldız son yıllarda özellikle çocuk yaşta evlilik, kadınların toplumsal rolü ve aile yapısı hakkındaki tartışmalı görüşleri nedeniyle kamuoyunda yoğun tepki toplamıştır. “6 yaşındaki bir çocukla evlenilebilir” şeklindeki açıklaması başta olmak üzere birçok söylemi protestolara ve sosyal medyada kampanyalara neden oldu.