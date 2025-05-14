Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, serebral palsili bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilen yerli taşıma ve pozisyonlama cihazlarının dağıtımına başlandığını açıkladı. Bakan Kacır, “600 set cihazı çocuklarımıza hibe ediyoruz. Bu cihazlar, ülkemizin güçlü üretim altyapısının somut bir ürünü” dedi.

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzenlenen Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı kapsamında konuştu. Kacır, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımının önünü açmak için teknolojinin önemli bir araç olduğuna dikkat çekerek, “Son 22 yılda TÜBİTAK aracılığıyla özel ihtiyaçlara yönelik 153 projeye toplam 754 milyon lira destek sağladık. Yeni nesil ortez ve protez projeleri de öncelikli destek kapsamımızda yer alıyor” dedi.

Ar-Ge ve Teknoparklardan Engelsiz Yaşama Katkı

Bakan Kacır, teknoparklarda faaliyet gösteren 85 teknoloji şirketi ile 31 Ar-Ge merkezinde özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu alandaki yenilikçi projelerle engelleri aşmayı hedefliyoruz. TEKNOFEST'te düzenlenen Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması da gençlerin bu alana olan ilgisini artırıyor" dedi.

643 Milyon Liralık Yatırımla Üretim Desteklendi

Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ortopedik cihaz üretimi için 643 milyon liralık yatırımı devreye aldıklarını belirtti. Ayrıca kalkınma ajansları aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonu için 298 projeye 855 milyon lira destek sağladıklarını söyledi.

Cihazlar Tamamen Yerli ve İhtiyaca Uygun Üretildi

Yurt dışından temin edilen taşıma ve pozisyonlama cihazlarının artık Türkiye'de üretildiğini vurgulayan Kacır, “Ankara Kalkınma Ajansımızın desteğiyle yürütülen ‘Doğru Büyüyorum Projesi’ kapsamında, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum iş birliğiyle bu cihazlar geliştirildi” ifadelerini kullandı.

Yeni cihazların ayarlanabilir sırt açısı, skolyoz ve bası yarası önleyici destekler, yokuş fren sistemi gibi özelliklere sahip olduğunu belirten Kacır, “Cihazlar hem güvenlik hem konfor açısından ileri düzeyde. Taşınabilir yapısı sayesinde ailelerin günlük hayatına kolayca entegre edilebilecek şekilde tasarlandı” dedi.

“Teknolojiyi Sosyal Hayata Entegre Ediyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknolojinin yalnızca üretim değil, aynı zamanda eğitim, sağlık ve sosyal yaşam için de bir araç olduğunun altını çizerek, “Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata ve eğitime eşit katılımını sağlayacak çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla, 600 set cihazı ücretsiz olarak çocuklarımıza ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.