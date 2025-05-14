Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) üniversiteden yeni mezun olan ve iş arayan öğrencilere rehberlik etme açısından 15 Mayıs Perşembe günü, saat 10:00 ve 17:00 arası Ulus Genç Akademisinde Kariyer Günleri Etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte, Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Elif Özgürün, Turgay Tanülkü ve Nesibe Aydın gibi isimler deneyimlerini paylaşacak.

"İlham veren başarı hikayeleri anlatılacak"

Kariyer Günlerini sosyal medya hesabından duyuran ABB'nin ifadeleri şöyle: "Kariyer Planlama ve İstihdam Fuarı Başlıyor. Gençlerimizin ve iş arayan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kariyer Günleri etkinliğimizle, alanında öncü firma temsilcilerini ve ilham veren başarı hikâyelerini sizlerle buluşturuyoruz. Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Elif Özgürün, Turgay Tanülkü ve Nesibe Aydın gibi değerli isimler deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Tüm halkımız davetlidir."denildi.