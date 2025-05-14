2024 verilerine göre ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak (4,85 kişi) olurken, bunu Şanlıurfa (4,63) ve Batman (4,50) izledi. En düşük ortalama ise Giresun (2,53) ve Çanakkale (2,53) illerinde ölçüldü.

Tek Kişilik Hanehalklarında Artış: Gümüşhane Zirvede

2016’da yüzde 14,9 olan tek kişilik hanehalkı oranı, 2024’te yüzde 20’ye yükseldi. Bu oranın en yüksek olduğu il Gümüşhane (%31,7) oldu. En düşük oran ise Batman (%11,1) olarak kaydedildi.

Çekirdek Aile Oranları Geriliyor

Tek çekirdek aileden oluşan hanelerin oranı, 2016’da yüzde 66,4 iken 2024’te yüzde 63,5’e geriledi. En yüksek oran Gaziantep (%71,4), en düşük oran ise Tunceli (%50,5) oldu.

Tek Ebeveynli Hane Oranı %10,9

Türkiye’de her 10 haneden biri tek ebeveyn ve çocuklardan oluşuyor. En yüksek oran Bingöl (%13,5), en düşük oran ise Ardahan (%8) olarak tespit edildi.

Geniş Aile Oranı En Yüksek Hakkari’de

Geniş ailelerin en yoğun olduğu il Hakkari (%20,3) olurken, bu oran Eskişehir’de %9,2’ye kadar düşüyor.

Gençler Aile Yanında Kalıyor

25-29 yaş grubundaki bekâr bireylerin %72,6’sı anne veya babasıyla yaşıyor. Bu grubun %44,8’ini erkekler, %27,9’unu kadınlar oluşturuyor.

Akraba Evliliği Oranı Düşüyor Ama Mardin, Şanlıurfa ve Siirt Zirvede

2024 yılında yapılan evliliklerin %3,3’ü akraba evliliği olarak gerçekleşti. En yüksek oran Mardin (%19,9), en düşük ise Edirne (%1,2) olarak belirlendi.

Mutluluk Kaynağı: Aile

Bireylerin en büyük mutluluk kaynağı %72,9 ile aileleri olurken, çocuklar (%13,2), kendisi (%4,2) ve eşi (%3,4) takip etti.

Her 4 Haneden 1’inde En Az Bir Yaşlı Var

Türkiye’deki hanelerin %25,3’ünde en az bir 65 yaş üstü birey yaşıyor. Bu kişilerin 1 milyon 750 bini ise tek başına hayatını sürdürüyor.

Ev Sahibi Olanların Oranı %56,1

2024 itibarıyla fertlerin %56,1’i kendi konutlarında yaşarken, %28’i kiracı, %15’i ise kira ödemeden başka bir konutta yaşamaktadır.

Yoksulluk Sınırının Altında En Fazla Geniş Aileler Yaşıyor

Yoksulluk oranı en yüksek olan hane tipi %26,9 ile geniş aileler, en düşük oran ise %11,7 ile tek kişilik haneler oldu.