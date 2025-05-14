Gelişen teknolojik imkanlar sayesinde her geçen gün yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılara yönelik operasyonlar devam ediyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, avukatlık hizmeti görünümü altında vatandaşların cep telefonlarına gönderilen “Hakkınızda dava açılacak, 0539… numaralı telefonla iletişime geçin” şeklindeki mesajlar kapsamında soruşturma başlattı.

Uzlaştırmacı Avukat Kisvesi Altında Dolandırıcılık

Yapılan çalışmalarda, dolandırıcıların kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttıkları, mesaj gönderdikleri kişilerin güvenini kazanarak çeşitli bahanelerle para talep ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 7'si 'atıcı' (yalan söyleyerek ya da asılsız iddialarla insanları yönlendirerek dolandıran kişi) olmak üzere 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve banka kartı ile nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Bursa’ya getirilirken, operasyonlar kapsamında sürdürülen soruşturmalar devam ediyor.