Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İhsan Doğramacı Vakf Bilkent İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette minik öğrencilerin merak ettiği sorları yanıtlayan Başkan Beşikçioğlu, hayvan hakları, barınak, spor ve kültürel yaşam üzerinde konuşuldu.

"Bilinçli ve duyarlı çocuklar"

Başkan Beşikçioğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Bugün belediyemizde çok kıymetli misafirlerimiz vardı. İhsan Doğramacı Vakfı Bilkent İlkokulu’nun güzel yürekli öğrencileriyle ve öğretmenleriyle bir araya geldik. Hayvan haklarından sanata, spordan kültürel yaşama kadar pek çok konuda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduklarını görmek beni hem gururlandırdı hem de geleceğe dair umutla doldurdu. Barınaklarımızla ilgili sordukları sorular ve gösterdikleri ilgi çok kıymetliydi. Çünkü bu kent onların gözleriyle güzelleşecek, onların kalpleriyle şekillenecek." şeklinde konuştu.