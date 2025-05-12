İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (KÜYEM), 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü kapsamında “Psikoterapi Etkinliği: Terapide Değişim” başlıklı özel bir etkinlik düzenledi. Taksim Kampüsü’nde gerçekleşen programa psikoloji ve terapi alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin sabah oturumunda, alanında uzman isimler bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Psikiyatr Dr. Murat Dokur, “Değişimin Dinamikleri” başlıklı sunumunda bireydeki değişim süreçlerinin temel yapı taşlarını ele aldı. Ardından Prof. Dr. Kültegin Ögel, “Değişim ve Motivasyon” konulu konuşmasında psikoterapide motivasyonel süreçlerin rolüne dikkat çekti. Günün son konuşmacısı Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur ise “Değişen Dünyada İnsan Kalmak” başlıklı konferansıyla modern yaşamda insanın ruhsal bütünlüğünü koruma yollarını değerlendirdi.

Öğleden sonra düzenlenen panelde ise “Terapide Değişim” teması etrafında etkileşimli bir oturum gerçekleştirildi. Katılımcıların sorularıyla zenginleşen panelde, farklı psikoterapi yaklaşımlarının değişim süreçlerine bakışı karşılaştırmalı olarak ele alındı. Etkinlik, psikoloji alanında çalışan profesyoneller ve öğrenciler için hem teorik hem de pratik anlamda önemli kazanımlar sağladı.